"Челси" предлагает Антонио Конте новый контракт

11 мая 2017 09:43

Лондонской футбольный клуб "Челси", лидирующий в чемпионате Англии в нынешнем розыгрыше, собирается продлить контракт со своим главным тренером итальянским специалистом Антонио Конте.По информации, которая появилась в британской спортивной прессе, руководство "синих" заинтересовано в том, чтобы Конте остался в их команде и на следующий сезон, так как в этом он скорее всего приведет "Челси" к победе в английской Премьер-лиге. Тот же источник сообщает, что итальянскому наставнику готовы предложить 4-летний контракт с заработной платой около 12 миллионов евро в год.Отмечается, что такое решение принимается на фоне большого интереса к Антонио Конте со стороны итальянского клуба "Интер".Поделиться: