"Атлетико Мадрид" - "Реал Мадрид", прогноз, прямая онлайн трансляция

10 мая 2017 20:51

Сегодня в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона 2016/2017 состоится встреча между двумя испанскими командами из Мадрида, на поле выйдут "Атлетико" и "Реал", прямая онлайн видео трансляция матча начнётся в 21:45 по московскому времени.Прогноз. В первой игре на стадионе "королевского клуба" Сантьяго Бернабеу" подопечные Зинедина Зидана уверенно разгромили "матрасников" со счетом 3:0, все голы на счету Криштиану Роналду. И сегодня скорее всего "Реал" снова обыграет "Атлетико" и выйдет в финал Лиги чемпионов.Прямая онлайн видео трансляция матча "Атлетико Мадрид" - "Реал Мадрид" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 21:45 по московскому времени.Поделиться: