"Спартак" - "Томь", прогноз, прямая онлайн трансляция

06 мая 2017 17:39

Лидер чемпионата России по футболу сезона 2016/2017 московский клуб "Спартак" сыграет сегодня в матче 27-го тура на своем поле против томской команды "Томь", прямая онлайн видео трансляция этой игры начнется в 19:00 (время московское).Прогноз. Так сложилось, что в нынешнем сезоне "Томь" имеет большие шансы на то, чтобы вернуться в ФНЛ, и сегодня гости скорее всего не смогут оказать достойного сопротивления "красно-белым", причем на их же поле. Есть вероятность того, что "Спартак" уверенно обыграет "Томь".Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Спартак" - "Томь" состоится на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 19:00 по московскому времени.Поделиться: