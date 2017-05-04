"Арсенал" - "Ростов", прогноз, прямая онлайн трансляция

06 мая 2017 15:38

Сегодня 27-й тур чемпионата России по футболу продолжится интересным матчем между тульским клубом "Арсенал" и командой "Ростов", прямая онлайн видео трансляция этой игры начнется в 16:30 (время московское).Прогноз. Определить фаворита в это матче непросто, так как оба соперника очень мотивированы, "канониры" борются за место в элите, а "ростовчане" ведут борьбу за Лигу Европы. Есть вероятность, что команды сыграют вничью.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Арсенал" - "Ростов" состоится на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 16:30 по московскому времени.Поделиться: