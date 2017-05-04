"Манчестер Сити" готов заплатить "Ювентусу" за трансфер Сандро 60 млн
06 мая 2017 14:46Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" этим летом попробует договориться с итальянской командой "Ювентус" по поводу возможного трансфера защитника сборной Бразилии Алекса Сандро.
По информации британских спортивных газет, тренерский штаб "горожан" во главе с Хосепом Гвардиолой заинтересован в 26-летнем футболисте "старой синьоры", и хотели бы видеть его в составе своей команды в следующем сезоне. Эти же источники утверждают то, что "Манчестер Сити" готов потратить на трансфер Сандро около 60 миллионов евро, что достаточно много для игрока оборонительной линии.
Алекс Сандро основной защитник "Ювентуса", в этом сезоне он уже сыграл в 25 матчах, забил два гола. Поделиться: