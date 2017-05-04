"Манчестер Сити" готов заплатить "Ювентусу" за трансфер Сандро 60 млн

06 мая 2017 14:46

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" этим летом попробует договориться с итальянской командой "Ювентус" по поводу возможного трансфера защитника сборной Бразилии Алекса Сандро.По информации британских спортивных газет, тренерский штаб "горожан" во главе с Хосепом Гвардиолой заинтересован в 26-летнем футболисте "старой синьоры", и хотели бы видеть его в составе своей команды в следующем сезоне. Эти же источники утверждают то, что "Манчестер Сити" готов потратить на трансфер Сандро около 60 миллионов евро, что достаточно много для игрока оборонительной линии.Алекс Сандро основной защитник "Ювентуса", в этом сезоне он уже сыграл в 25 матчах, забил два гола.Поделиться: