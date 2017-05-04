Лионель Месси отказался продлевать контракт с "Барселоной"

06 мая 2017 13:06

Опытный аргентинский нападающий Лионель Месси ответил отказом на предложение футбольного клуба "Барселона" по поводу продления его нынешнего контракта, о чем сообщается испанской спортивной прессой.Утверждается, что руководство "сине-гранатовых" сделало Месси очень выгодное предложение, по слухам, речь идет о примерно 30-35 миллионах евро за сезон, при этом лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша чемпионата Испании такие условия не устроили.Отметим тот факт, что нынешнее действующее соглашение Лионеля Месси с "Барселоной", за которую он выступает всю свою карьеру будет действовать до лета следующего 2018 года.Поделиться: