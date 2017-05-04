В ФИФА отменили дисквалификацию нападающего "Барселоны" Лионеля Месси

05 мая 2017 16:20

Сегодня апелляционный комитет ФИФА отменил решение от четырех матчевой дисквалификации нападающего сборной Аргентины и испанской команды "Барселона" Лионеля Месси, которая была получена из-за оскорбления в адрес судьи матча.В ФИФА поступило обращение от аргентинской футбольной ассоциации от имени Месси, в котором оспаривалось решение по его дисквалификации, в итоге она была отменена ввиду отсутствия доказательств.Как заявил сам Лионель Месси, он не оскорблял арбитра во время матча со сборной Чили, а просто выругался в воздух.Напомним, что Аргентина ведет борьбу за попадание на чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет в России.Поделиться: