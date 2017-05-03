"Барселона" намерена выкупить у "Ливерпуля" трансфер Коутиньо

04 мая 2017 08:16

Испанская команда "Барселона" по окончании текущего сезона намерена попробовать выкупить у английского футбольного клуба "Ливерпуль" трансфер атакующего полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.Сообщается о том, что тренерский штаб "сине-гранатовых" заинтересован в 24-летнем игроке "мерсисайдцев", и хотел бы видеть его в составе "Барселоны" в следующем сезоне. Отмечается то, что испанская команда уже дважды вела с "Ливерпулем" переговоры по поводу покупки Коутиньо, но тогда они не увенчались успехом.В нынешнем сезоне бразилец на данный момент забил 10 голов в 28 матчах чемпионата Англии.Поделиться: