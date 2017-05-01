"Милан" заинтересован в трансфере Серхио Ромеро из "Манчестер Юнайтед"

03 мая 2017 09:58

Итальянский футбольный клуб "Милан" обратил свое внимание на опытного аргентинского голкипера Серхио Ромеро, который в нынешнем сезоне выступает в составе английской команды "Манчестер Юнайтед".Сообщается о том, что представители "россонери" вступили в контакт с агентом 30-летнего стража ворот сборной Аргентины, и рассматривают различные варианты его подписания во время летнего трансферного окна. Интерес к Ромеро может быть связан с тем, что нынешний вратарь "Милана" юный Джанлуиджи Доннарумма может уйти по окончании сезона, так как к нему очень большой интерес со стороны разных команд.Поделиться: