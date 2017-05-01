Может состояться трансфер Мораты из "Реала Мадрид" в "Челси"

01 мая 2017 14:34

Этим летом по окончании текущего сезона может состояться трансфер молодого испанского форварда Альваро Мораты из мадридского футбольного клуба "Реал" в английскую команду "Челси".Как сообщается британскими спортивными газетами, тренерский штаб лондонской команды рассматривает вариант подписания 24-летнего нападающего "королевского клуба", если летом из "Челси" уйдет другой испанский бомбардир Диего Коста.Отметим то, что в нынешнем сезоне Альваро Мората забил уже 13 голов в 23 сыгранных матчах в чемпионате Испании, при этом только в 12 из которых был в стартовом составе мадридского "Реала".Поделиться: