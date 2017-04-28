"Ювентус" хочет выкупить у "ПСЖ" трансфер Анхеля Ди Марии

28 апреля 2017 22:19

Лидер чемпионата Италии туринский футбольный клуб "Ювентус" намерен попробовать договориться с французской командой "Пари Сен-Жермен" по поводу трансфера атакующего полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марии.По данным зарубежных источников, в стане "старой синьоры" готовы летом продать своего нападающего Марио Манджукича, выручив за его трансфер около 20 миллионов евро. Эти деньги планируется потратить на подписание Ди Марии, за которого по информации тех же источников, туринскому клубу придется заплатить не менее 45 миллионов евро.Напомним, что до "ПСЖ" Анхель Ди Мария выступал в английском "Манчестер Юнайтед" и испанском "Реале Мадрид".Поделиться: