"Краснодар" - "Арсенал Тула", прогноз, прямая онлайн трансляция

23 апреля 2017 15:55

Сегодня в чемпионате России состоится очередной матч 24-го тура между футбольным клубом "Краснодар" и тульской командой "Арсенал", прямая онлайн видео трансляция начнется в 17:00 (время московское).Прогноз. В этом противостоянии "черно-зеленые" имеют небольшое преимущество не только по игре, но по тому, что будут иметь поддержку родных трибун нового стадиона. Есть вероятность того, что "быки" выиграют у "канониров" с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Краснодар" - "Арсенал" состоится на спортивном общедоступном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 17:00 по московскому времени.Поделиться: