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"Челси" - "Тоттенхэм Хотспур", прогноз, прямая онлайн трансляция

22 апреля 2017 18:14
Сегодня в полуфинальном матче Кубка Англии лондонская команда "Челси" сыграет на своем поле против футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур", прямая онлайн видео трансляция начнется в 19:15 (время московское).
"Челси" - "Тоттенхэм Хотспур", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. В противостоянии этих соперников выявить фаворита непросто, так как они являются лидерами в чемпионате Англии и играют сейчас примерно на одинаковом уровне. Есть вероятность того, что основное время встречи завершится вничью с забитыми голами.

Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Англии "Челси" - "Тоттенхэм" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало в 19:15 по московскому времени.
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