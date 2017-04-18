"Челси" - "Тоттенхэм Хотспур", прогноз, прямая онлайн трансляция

22 апреля 2017 18:14

Сегодня в полуфинальном матче Кубка Англии лондонская команда "Челси" сыграет на своем поле против футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур", прямая онлайн видео трансляция начнется в 19:15 (время московское).Прогноз. В противостоянии этих соперников выявить фаворита непросто, так как они являются лидерами в чемпионате Англии и играют сейчас примерно на одинаковом уровне. Есть вероятность того, что основное время встречи завершится вничью с забитыми голами.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Англии "Челси" - "Тоттенхэм" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало в 19:15 по московскому времени.Поделиться: