"Ростов" - "Спартак", прогноз, прямая онлайн трансляция

22 апреля 2017 15:19

Сегодня в чемпионате России по футболу состоится очень интересный матч 24-го тура между футбольным клубом "Ростов" и московской командой "Спартак", прямая онлайн видео трансляция игры начнется в 16:30 (время московское).Прогноз. "Красно-белые" несмотря на то, что являются лидерами в турнирной таблице российской Премьер-лиги, сегодня не являются явными фаворитами, так как на своем поле "ростовчане" играют очень уверенно и хорошо. Есть вероятность того, что соперники сыграют сегодня вничью.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Ростов" - "Спартак" будет доступна на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", ее начало состоится в 16:30 по московскому времени.Поделиться: