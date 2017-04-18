"ПСЖ" поборется с "Реалом" и "Интером" за трансфер Килиана Мбаппе из "Монако"

22 апреля 2017 14:06

Действующий чемпион французской Лиги 1 футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" готов побороться за трансфер юного нападающего команды "Монако" Килиана Мбаппе, который уже привлек внимание многих больших европейских команд.Сообщается о том, что "парижане" следят за выступлениями 18-летнего форварда "монегасков", и рассматривают возможность его покупки во время ближайшего трансферного окна, которое откроется по окончании текущего сезона летом.Напомним о том, что ранее сообщалось в зарубежной прессе, что Килиан Мбаппе уже заинтересовал испанский клуб "Реал Мадрид" и итальянский "Ювентус", которые могут составить конкуренцию "ПСЖ".Поделиться: