"Зенит" - "Урал", прогноз, прямая онлайн трансляция

22 апреля 2017 12:35

Сегодня в чемпионате России по футболу сезона 2016/2017 состоится интересный матч 24-го тура между санкт-петербургским клубом "Зенит" и екатеринбургской командой "Урал", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 14:00 (время московское).Прогноз. Этот матч состоится на новой арене "сине-бело-голубых", и их мотивация будет очень большой, они явно захотят выиграть на новом стадионе. И скорее всего у "Зенита" получится победить "Урал" и набрать очередные три очка.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Зенит" - "Урал" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 14:00 по московскому времени.Поделиться: