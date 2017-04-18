"Барселона" - "Ювентус", прогноз, прямая онлайн трансляция

19 апреля 2017 20:52

Сегодня во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанская команда "Барселона" на своем поле сыграет против итальянского футбольного клуба "Ювентус", прямая онлайн видео трансляция начнется в 21:45 (время московское).Прогноз. На своем поле "сине-гранатовые" являются фаворитами в паре со "старой синьорой", но учитывая то, как команды сыграли в Турине на поле "Ювентуса" (3:0), сегодня есть большая вероятность того, что в полуфинал пройдет итальянский клуб.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус" состоится на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 21:45 по московскому времени.Поделиться: