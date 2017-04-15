"Барселона" может предложить "Ювентусу" за трансфер Дибалы 100 млн

18 апреля 2017 21:35

Испанская команда "Барселона" намерена попробовать по окончании текущего сезона выкупить трансфер молодого нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалы, выступающего в составе итальянского футбольного клуба "Ювентус".Сообщается о том, что руководство "сине-гранатовых" готово выделить около ста миллионов евро на покупку 23-летнего аргентинца, который очень хорошо проводит нынешний сезон в составе "старой синьоры". Напомним о том, что Дибала в прошедшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов дважды поразил ворота "Барселоны" в Турине.Ранее сообщалось о том, что Пауло Дибала также интересен еще и мадридскому клубу "Реал".Поделиться: