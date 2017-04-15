"Реал Мадрид" - "Бавария", прогноз, прямая онлайн трансляция

18 апреля 2017 20:42

Сегодня в Лиге чемпионов состоится ответный матч 1/4 финала между испанским футбольным клубом "Реал" и немецкой командой "Бавария Мюнхен", прямая онлайн видео трансляция начнется в 21:45 (время московское).Прогноз. В первом матче "королевский клуб" достаточно уверенно одержал победу со счетом 2:1, и теперь является явным фаворитом в этом противостоянии. Есть вероятность того, что сегодня "Реал" снова выиграет и пройдет в полуфинал Лиги чемпионов.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Реал Мадрид" - "Бавария" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало в 21:45 по московскому времени.Поделиться: