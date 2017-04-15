"Спартак"- "Зенит", прогноз, прямая онлайн трансляция
16 апреля 2017 19:00Сегодня в матче 23-го тура чемпионата России состоится очень яркая встреча между московской командой "Спартак" и санкт-петербургским клубом "Зенит", прямая онлайн видео трансляция игры начнется в 20:00 (время московское).
Прогноз. "Красно-белые" на текущий момент лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а "сине-бело-голубые" ведут за ними погоню. Сегодняшний матч будет очень важным для обоих соперников, но есть вероятность того, что "Зенит" за счет опыта может победить.
Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Спартак" - "Зенит" будет показана на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Поделиться: