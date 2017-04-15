"Спартак"- "Зенит", прогноз, прямая онлайн трансляция

16 апреля 2017 19:00

Сегодня в матче 23-го тура чемпионата России состоится очень яркая встреча между московской командой "Спартак" и санкт-петербургским клубом "Зенит", прямая онлайн видео трансляция игры начнется в 20:00 (время московское).Прогноз. "Красно-белые" на текущий момент лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а "сине-бело-голубые" ведут за ними погоню. Сегодняшний матч будет очень важным для обоих соперников, но есть вероятность того, что "Зенит" за счет опыта может победить.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Спартак" - "Зенит" будет показана на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 20:00 по московскому времени.Поделиться: