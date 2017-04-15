"Рубин"- "Краснодар", прогноз, прямая онлайн трансляция

15 апреля 2017 18:03

Сегодня в матче 23-го тура российской Премьер-лиги казанский футбольный клуб "Рубин" сыграет на своем поле против команды "Краснодар", прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной встречи начнется в 19:30 (время московское).Прогноз. Гости идут в верхней части турнирной таблицы, и ведут борьбу за медали и место в еврокубках, что говорит о том, что они находятся в немного лучшей форме. чем хозяева поля. Есть вероятность того, что "быки" выиграют" с минимальным преимуществом.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Рубин"- "Краснодар" будет показана на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 19:30 по московскому времениПоделиться: