Килиан Мбаппе в сфере трансферных интересов "Реала Мадрид" и "Интера"

15 апреля 2017 13:39

Юный французский нападающий Килиан Мбаппе попал в сферу трансферных интересов сразу двух больших европейских топ клубов испанского "Реала Мадрид" и итальянского "Интера", о чем сообщается зарубежными источниками.18-летний форвард "монегасков" очень хорошо проявил себя в нынешнем сезоне в различных турнирах, в том числе и в Лиге чемпионов, чем и обратил на себя внимание многих больших команд. Отмечается, что тренерские штабы "королевского клуба" и "нерадзурри" рассматривают вариант того, чтобы ближайшим летом попробовать подписать Мбаппе, который забил в чемпионате Франции уже 12 голов в 22 сыгранных матчах.Поделиться: