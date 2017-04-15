ЦСКА - "Ростов", прогноз, прямая онлайн трансляция

15 апреля 2017 13:27

Сегодня в чемпионате России состоится матч 23-го тура, в котором в Москве сыграют местный футбольный клуб ЦСКА и команда "Ростов", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 14:30 (время московское).Прогноз. На своем поле "армейцы" часто являются фаворитами, и сегодня также будут претендентами на победу, хотя гости являются тоже достаточно сильным соперником. Тем менее, есть вероятность того, что ЦСКА будет более мотивирован, так как ведет погоню за "Спартаком", возможна победа "красно-синих" с минимальным преимуществом.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России ЦСКА - "Ростов" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 14:30 по московскому времени.Поделиться: