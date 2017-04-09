﻿

"Реал Мадрид" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в трансфере Аарона Мартина

12 апреля 2017 21:32
Сразу два футбольных топ клуба испанский "Реал Мадрид" и английский "Манчестер Юнайтед" заинтересовались молодым защитником Аароном Мартином, выступающим в составе "Эспаньола".
"Реал Мадрид" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в трансфере Аарона Мартина

Зарубежными источниками сообщается о том, что "королевский клуб" и "манкунианцы" следят за выступлениями 19-летнего испанца в нынешнем сезоне, и рассматривают вариант его подписания во время ближайшего летнего трансферного окна.

Отметим, что несмотря на свой юный возраст, Аарон Мартин уже является основным игроком "Эспаньола", сыграв за него в нынешнем сезоне в 24 матчах чемпионата Испании, в 22 из которых выходил на поле с первых минут.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Эспаньол
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2016 © BigTransfers.ru