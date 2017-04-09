"Реал Мадрид" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в трансфере Аарона Мартина

12 апреля 2017 21:32

Сразу два футбольных топ клуба испанский "Реал Мадрид" и английский "Манчестер Юнайтед" заинтересовались молодым защитником Аароном Мартином, выступающим в составе "Эспаньола".Зарубежными источниками сообщается о том, что "королевский клуб" и "манкунианцы" следят за выступлениями 19-летнего испанца в нынешнем сезоне, и рассматривают вариант его подписания во время ближайшего летнего трансферного окна.Отметим, что несмотря на свой юный возраст, Аарон Мартин уже является основным игроком "Эспаньола", сыграв за него в нынешнем сезоне в 24 матчах чемпионата Испании, в 22 из которых выходил на поле с первых минут.Поделиться: