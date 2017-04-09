"Бавария" - "Реал Мадрид", прогноз, прямая онлайн трансляция

12 апреля 2017 21:10

Сегодня в матче одной четвертой финала Лиги чемпионов 2016/2017 немецкая команда "Бавария Мюнхен" сыграет на своем поле против испанского футбольного клуба "Реал Мадрид", прямая онлайн видео трансляция начнется в 21:45 (время московское).Прогноз. Выявить фаворита в этом противостоянии очень не просто, так как уровень соперников очень высок и примерно одинаков. Свое поле даст небольшое преимущество "Баварии", но "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. Есть вероятность, что матч завершится вничью или победой гостей.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Бавария" - "Реал Мадрид" состоится на общедоступном канале "Матч ТВ" и на сайте matchtv.ru, ее начало запланировано на 21:45 по московскому времени.Поделиться: