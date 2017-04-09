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"Реал Мадрид" может предложить "Челси" за трансфер Азара Морату

09 апреля 2017 13:02
Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата Испании мадридский клуб "Реал" рассматривает новые варианты трансфера атакующего полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара, выступающего в составе лондонской команды "Челси".
"Реал Мадрид" может предложить "Челси" за трансфер Азара Морату

Как пишут британские спортивные газеты, в стане "королевского клуба" рассматривают вариант обмена своего испанского форварда Альваро Морату на Азара, с возможностью доплаты. Отмечается, что в противном случае, трансферная стоимость бельгийского футболиста может составить около 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мората забил 11 голов в 20 матч в чемпионате Испании, при этом только в десяти выходя в стартовом составе.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Челси
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