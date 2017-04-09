"Реал Мадрид" может предложить "Челси" за трансфер Азара Морату

09 апреля 2017 13:02

Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата Испании мадридский клуб "Реал" рассматривает новые варианты трансфера атакующего полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара, выступающего в составе лондонской команды "Челси".Как пишут британские спортивные газеты, в стане "королевского клуба" рассматривают вариант обмена своего испанского форварда Альваро Морату на Азара, с возможностью доплаты. Отмечается, что в противном случае, трансферная стоимость бельгийского футболиста может составить около 120 миллионов евро.В нынешнем сезоне Мората забил 11 голов в 20 матч в чемпионате Испании, при этом только в десяти выходя в стартовом составе.Поделиться: