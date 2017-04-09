"Уфа" - "Спартак", прогноз, прямая онлайн трансляция

09 апреля 2017 12:48

Сегодня в матче 22-го тура чемпионата России по футболу лидер турнирной таблицы московский клуб "Спартак" сыграет на выезде против команды "Уфа", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 14:00 (время московское).Прогноз. Несмотря на то, что "красно-белые" лидируют в Премьер-лиге, имея неплохой отрыв от ближайшего соперника в борьбе за золото, сегодня их ждет трудный матч, так как на своем поле "Уфа" играет хорошо, что позволяет ей вести борьбу за еврокубковые места. Есть вероятность, что встреча завершится вничью.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата России "Уфа" - "Спартак" можно на общедоступном канале "Матч ТВ", ее начало состоится в 14:00 по московскому времени.Поделиться: