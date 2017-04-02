"Челси" - "Манчестер Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

05 апреля 2017 20:54

Сегодня в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу 2016/2017 состоится очень интересная встреча, в которой сыграют лондонская команда "Челси" и клуб "Манчестер Сити", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 22:00 (время московское).Прогноз. Несмотря на то, что подопечные Антонио Конте являются главными фаворитами на чемпионский титул в этом сезоне, команда Хосепа Гвардиолы вполне может обыграть сегодня "Челси". Тем не менее, есть вероятность того, что соперники сыграют вничью и поделят очки в этом матче.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата Англии "Челси" - "Манчестер Сити" можно будет на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", начало этой игры состоится в 22:00 по московскому времени.Поделиться: