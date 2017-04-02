"Локомотив" - "Уфа", прогноз, прямая онлайн трансляция

05 апреля 2017 18:11

Сегодня в 1/2 финала Кубка России состоится матч между московским футбольным клубом "Локомотив" и командой "Уфа", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 19:30 (время московское).Прогноз. В нынешнем состоянии у обоих команд есть хорошие шансы на то, что пройти в финал Кубка России. Тем не менее, статус домашнего поля, поддержка родных трибун делает шансы "железнодорожников" на победу в этом матче чуть больше. Есть вероятность, что "Локомотив" выиграет с минимальным преимуществом.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча 1/2 Кубка России "Локомотив" - "Уфа" можно будет на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", начало игры в 19:30 по московскому времени.Поделиться: