﻿

"Манчестер Юнайтед" может заменить Де Хеа на Облака из "Атлетико"

05 апреля 2017 17:59
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает различные варианты того, кем можно будет заменить испанского голкипера Давида Де Хеа, если тот все же уйдет в мадридский "Реал" во время летнего трансферного окна.
"Манчестер Юнайтед" может заменить Де Хеа на Облака из "Атлетико"

По информации британской спортивной прессы, тренерский штаб "манкунианцев" рассматривает в качестве замены Де Хеа молодого голкипера сборной Словении Яна Облака, который в настоящий момент выступает в составе испанской команды "Атлетико Мадрид".

При этом отмечается, что "Манчестер Юнайтед" также рассматривает еще двух вратарей, таких как Джайанлуиджи Доннарамма из "Милана" и Самир Ханданович из "Интера".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Атлетико Мадрид
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2016 © BigTransfers.ru