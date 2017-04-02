"Манчестер Юнайтед" может заменить Де Хеа на Облака из "Атлетико"

05 апреля 2017 17:59

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает различные варианты того, кем можно будет заменить испанского голкипера Давида Де Хеа, если тот все же уйдет в мадридский "Реал" во время летнего трансферного окна.По информации британской спортивной прессы, тренерский штаб "манкунианцев" рассматривает в качестве замены Де Хеа молодого голкипера сборной Словении Яна Облака, который в настоящий момент выступает в составе испанской команды "Атлетико Мадрид".При этом отмечается, что "Манчестер Юнайтед" также рассматривает еще двух вратарей, таких как Джайанлуиджи Доннарамма из "Милана" и Самир Ханданович из "Интера".Поделиться: