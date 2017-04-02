"Наполи" - "Ювентус", прогноз, прямая онлайн трансляция

02 апреля 2017 20:25

Сегодня в итальянской Серии А состоится главный матч 30-го тура в котором команда "Наполи" на своем поле сыграет против лидера чемпионата туринского клуба "Ювентус", прямая онлайн видео трансляция начнется в 21:45 (время московское).Прогноз. На своем поле "неаполитанцы" практически всегда являются фаворитами, но сегодня особый случай, в гости приезжает фаворит всего турнира. Есть вероятность, что встреча между "Наполи" и "Ювентусом" может завершиться в результативную ничью.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата Италии "Наполи" - "Ювентус" можно будет на общедоступном канале "Матч ТВ", начало игры в 21:45 по московскому времени.Поделиться: