Несколько клубов готовы выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Хамеса Родригеса

02 апреля 2017 13:06

Сразу несколько больших европейских клубов заинтересованы в атакующем полузащитнике сборной Колумбии Хамесе Родригесе, который в настоящий момент выступает в составе мадридского "Реала".Сообщается о том, что во время ближайшего летнего трансферного окна сразу несколько клубов могут попробовать договориться с победителями Лиги чемпионов по поводу покупки Хамеса, который не получает достаточно много игрового времени в команде Зинедина Зидана. Претендентами на трансфер колумбийца называются английские команды "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", а также немецкая "Бавария Мюнхен", французский "Пари Сен-Жермен" и итальянские клубы "Ювентус" и "Интер".Поделиться: