"Рубин" - "Зенит", прогноз, прямая онлайн трансляция

02 апреля 2017 12:51

Сегодня в чемпионате России 2016/2017 в 21-м туре в Казани сыграют футбольные клубы "Рубин" и "Зенит", прямая онлайн видео трансляция этой достаточно интересной встречи начнется в 14:00 по московскому времени.Прогноз. Несмотря на то, что "сине-бело-голубые" будут играть на чужом стадионе, они при этом будут иметь немного больше шансов на то, чтобы выиграть предстоящий матч и завоевать три очка. "Зенит" будет более мотивирован, так как продолжает борьбу за золотые медали.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата России "Рубин" - "Зенит" можно будет на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало состоится в 14:00 (время московское).Поделиться: