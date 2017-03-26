"Ювентус" заинтересован в трансфере Верратти из "ПСЖ"

28 марта 2017 23:53

Чемпион итальянской Серии А туринский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в трансфере полузащитника сборной Италии и французской команды "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти.Сообщается о том, что тренерский штаб "старой синьоры" хотел бы в следующем сезоне видеть одного из лидеров "парижан" в своем составе. В связи с этим, уже ближайшим летом "Ювентус" может попробовать выкупить Верратти у "ПСЖ.Отмечается то, что Марко Верратти также интересен еще нескольким большим европейским клубам, среди которых называются испанская "Барселона", английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также итальянский "Интер".Поделиться: