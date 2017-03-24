"Реал Мадрид" заинтересован в трансфере Эдена Азара из "Челси"

26 марта 2017 23:35

Лидер испанской Примеры мадридский футбольный клуб "Реал" заинтересован в трансфере одного из лидеров сборной Бельгии и английской команды "Челси" атакующем полузащитнике Эдене Азаре.Сообщается о том, что руководство "королевского клуба" рассматривает различные варианты того, как можно будет договориться по покупке 26-летнего футболиста "синих" во время ближайшего летнего трансферного окна. Как отмечается британскими спортивными газетами, покупка Эдена Азара может стоить мадридскому клубу около 77 миллионов евро.На данный момент в нынешнем сезоне Эден Азар забил в английской Премьер-лиге 11 голов в 26 сыгранных матчах.Поделиться: