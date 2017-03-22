Хорватия - Украина, прогноз, прямая онлайн трансляция

24 марта 2017 21:32

Сегодня состоится матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 между футбольными сборными Хорватии и Украины, прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. Оба сегодняшних соперника являются лидерами своей группы, и между ними идет борьба за первое место и прямое попадание на турнир в России. Есть вероятность того, что на своем поле Хорватия одержит победу, хотя Украина будет очень мотивирована.Посмотреть прямую онлайн видео трансляция матча Хорватия - Украина можно будет на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало состоится в 22:45 по московскому времени.Поделиться: