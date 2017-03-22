Россия - Кот-д'Ивуар, прогноз, прямая онлайн трансляция

24 марта 2017 17:33

Сегодня в Краснодаре состоится товарищеский матч между сборными по футболу России и Кот-д'Ивуара, прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной встречи начнется в 19:00 по московскому времени.Прогноз. Несмотря на то, что российские футболисты в предыдущих встречах не часто радовали своих болельщиков, сегодня можно предполагать, что сборная России все же выиграет, тем более, что она будет играть при поддержке родных трибун краснодарского стадиона.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию товарищеского матча Россия - Кот-д'Ивуар будет показана на общедоступном Первом канале, ее начало запланировано на 19:00 (время московское).Поделиться: