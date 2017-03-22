Германия - Англия, прогноз, прямая онлайн трансляция

22 марта 2017 21:39

Сегодня состоится товарищеский матч между футбольными сборными Германии и Англии, прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной встречи двух сильных команд начнется в 22:45 по московскому времени.Прогноз. Матч хоть и товарищеский, но в нем можно быть уверенным, что играть соперники будут на победу. И есть вероятность того, что немецкий футболисты переиграют своих английских гостей, так как на текущий момент уровень сборной Германии немного выше.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию товарищеского матча Германия - Англия можно будет на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", начало игры в 22:45 (время московское).Поделиться: