"Реал Мадрид" ведет переговоры по новому контракту с Бензема

22 марта 2017 21:06

Лидер чемпионата Испании мадридский футбольный клуб "Реал" собирается подписать новый контракт с французским нападающим Каримом Бензема, о чем заявил президент "сливочных" Флорентино Перес.Сообщается о том, что в стане "королевского клуба" заинтересованы в том, чтобы 29-летний форвард продолжил свои выступления в составе "Реала". Как заявил Флорентино Перес, в настоящий момент с Бензема ведутся переговоры по продлению его соглашения.В нынешнем сезоне Карим Бензема забил на текущий момент восемь голов в 22 сыгранных матчах в чемпионате Испании, в 17 из которых француз выходил в стартовом составе.Поделиться: