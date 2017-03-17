"Терек" - ЦСКА, прогноз, прямая онлайн трансляция

19 марта 2017 15:03

Сегодня в матче 20-го тура чемпионата России по футболу сезона 2016/2017 грозненский клуб "Терек" сыграет на своем поле против московской команды ЦСКА, прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 16:30 (время московское).Прогноз. Особого преимущества ни у одного из соперников быть не может, на стороне "Терека" поддержка родных трибун, на стороне ЦСКА более сильный подбор игроков. Есть вероятность того, что команды сыграют вничью, или же будет минимальная победа "армейцев".Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата России "Терек" - ЦСКА можно будет на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало состоится в 16:30 по московскому времени.Поделиться: