﻿

"Манчестер Сити" может выкупить у "Ювентуса" трансфер Леонардо Бонуччи

19 марта 2017 14:10
Тренерский штаб английского футбольного клуба "Манчестер Сити" рассматривает возможность пополнения своего состава во время летнего трансферного окна опытным центральным защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.
"Манчестер Сити" может выкупить у "Ювентуса" трансфер Леонардо Бонуччи

По информации британских спортивных изданий, "горожане" могут попробовать подписать опытного 29-летнего защитника сборной Италии по окончании текущего сезона. Отмечается, что сумма отступных за Бонуччи может быть достаточно высокой, речь идет о примерно 50 миллионах евро.

Кроме "Манчестер Сити", Леонардо Бонуччи также находится в списке трансферах интересов "Челси" и "Манчестер Юнайтед", они тоже рассматривают вариант покупки защитника "старой синьоры".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Сити, Трансферы Ювентус
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2016 © BigTransfers.ru