"Манчестер Сити" может выкупить у "Ювентуса" трансфер Леонардо Бонуччи

19 марта 2017 14:10

Тренерский штаб английского футбольного клуба "Манчестер Сити" рассматривает возможность пополнения своего состава во время летнего трансферного окна опытным центральным защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.По информации британских спортивных изданий, "горожане" могут попробовать подписать опытного 29-летнего защитника сборной Италии по окончании текущего сезона. Отмечается, что сумма отступных за Бонуччи может быть достаточно высокой, речь идет о примерно 50 миллионах евро.Кроме "Манчестер Сити", Леонардо Бонуччи также находится в списке трансферах интересов "Челси" и "Манчестер Юнайтед", они тоже рассматривают вариант покупки защитника "старой синьоры".Поделиться: