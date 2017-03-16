"Манчестер Юнайтед" намерен выкупить у "Монако" трансфер Тьемуэ Бакайоко

18 марта 2017 14:30

Представитель чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен попробовать этим летом выкупить у французской команды "Монако" трансфер молодого полузащитника Тьемуэ Бакайоко.Сообщается о том, что 22-летний футболист своей игрой в нынешнем сезоне привлек внимание нескольких больших европейских клубов, среди которых называется и "Манчестер Юнайтед". Также отмечается, что Тьемуэ Бакайоко находится в списке трансферных интересов итальянского "Ювентуса", английских "Арсенала" и "Ливерпуля". Цена трансфер юного полузащитника может составить около 45 миллионов евро, именно столько придется предложить потенциальному покупателю, чтобы "монегаски" согласились отпустить своего игрока.Поделиться: