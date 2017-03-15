Трансфер футбола: Диего Коста может может уйти летом из "Челси"

17 марта 2017 11:03

Бразильский нападающий сборной Испании Диего Коста может во время ближайшего летнего трансферного окна уйти из английского футбольного клуба "Челси", за который выступает уже несколько сезонов.Сообщается о том, что "Челси" рассматривают вариант подписания сразу нескольких нападающих, среди которых Ромелу Лукаку из "Эвертона", Андреа Белотти из "Торино", Альваро Мората из мадридского "Реала" и Мусса Дембеле из "Селтика". В связи с этим, по информации британских спортивных газет, в стане "Челси" могут рассмотреть также продажу Диего Косты, которым интересуется несколько клубов, в том числе и в Китае.Поделиться: