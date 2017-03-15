"Краснодар" 0:2 "Сельта", "быки" завершили выступления в Лиге Европы

16 марта 2017 22:55

Сегодня российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл на своем домашнем стадионе испанской команде "Сельта" со счетом 0:2 и завершил свои выступления в турнире."Черно-зеленые" очень активно провели эту встречи, создали несколько хороших моментов для того, чтобы забить гол, ни одна из попыток не оказалась результативной. Гости же своими моментами воспользовались куда лучше, реализовав два из них. В итоге встреча завершилась победой "Сельты" со счетом 2:0, она же и получила путевку в четвертьфинал Лиги Европы, "Краснодар" же теперь сможет полностью сосредоточиться на выступлении в чемпионате России, где ведет борьбу за место в еврокубках и за медали.Лига Европы 1/8 финала 2-й матч"Краснодар" 0:2 "Сельта"Голы: 52 минута Моло (0:1), 80 минута Аспас (0:2).Поделиться: