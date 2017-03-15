Трансферы футбола: "Реал Мадрид" хочет подписать Фаузи Гулама из "Наполи"

16 марта 2017 21:17

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" рассматривает вариант трансфера крайнего защитника сборной Алжира Фаузи Гулама, выступающего на текущий момент в составе итальянской команды "Наполи".Сообщается о том, что 26-летний футболист скорее всего этим летом уйдет из стана "неаполитанцев", так как к нему есть большой интерес со стороны нескольких европейских топ-клубов, среди который одним из главных кандидатов на подписание Гулама называется мадридский "Реал". Отмечается то, что "королевскому клубу" предстоит выиграть конкуренцию у "Бавария", "Челси", "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", которые также интересуются защитником "Наполи".Поделиться: