"Манчестер Юнайтед" - "Ростов", прогноз, прямая онлайн видео трансляция

16 марта 2017 21:02

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сегодня российский футбольный клуб "Ростов" сыграет на выезде в Англии против команды "Манчестер Юнайтед", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 23:05 (время московское).Прогноз. Первая игр в Ростове завершилась вничью, что конечно оставляет шансы "желто-синим" на общий успех и выход в четвертьфинал турнира. Тем не менее, есть вероятность того, что "манкунианцы" будет очень мотивированы сегодня и выиграют с минимальным преимуществом в счете.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Ростов" можно будет на общедоступном канале "Матч ТВ", начало матча в 23:05 по московскому времени.Поделиться: