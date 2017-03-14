"Краснодар" - "Сельта", прогноз, прямая онлайн видео трансляция

16 марта 2017 20:26

Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы российский футбольный клуб "Краснодар" сыграет на своем поле против испанской команды "Сельта", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 21:00 (время московское).Прогноз. В первом матче на выезде "быки" уступили со счетом 1:2, что оставляет очень хорошие шансы на то, чтобы пройти дальше, так как гол на чужом поле дает небольшой плюс в ответной игре. Вероятно "Краснодар" сегодня выиграет с разницей в два мяча.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча Лиги Европы "Краснодар" - "Сельта" можно будет на общедоступном канале "Матч ТВ", начало матча в 21:00 по московскому времени.Поделиться: