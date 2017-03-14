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"Барселона" хочет выкупить у "Баварии" трансфер Тьяго Алькантары

15 марта 2017 22:33
Испанская команда "Барселона" по окончании текущего сезона может выкупить у немецкого футбольного клуба "Бавария Мюнхен" трансфер атакующего полузащитника сборной Испании Тьяго Алькантары.
"Барселона" хочет выкупить у "Баварии" трансфер Тьяго Алькантары

По информации зарубежной прессы, "сине-гранатовые" готовы попробовать вернуть в команду своего воспитанника, который 2013 году как раз из "Барселоны" перешел за 25 миллионов евро в "Баварию", в которой выступает уже четвертый сезон.

В нынешнем сезоне на текущий момент Тьяго Алькантара сыграл в составе мюнхенской "Баварии" в 20 матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счет пока только три гола.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Барселона, Трансферы Бавария Мюнхен
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