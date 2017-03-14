"Барселона" хочет выкупить у "Баварии" трансфер Тьяго Алькантары

15 марта 2017 22:33

Испанская команда "Барселона" по окончании текущего сезона может выкупить у немецкого футбольного клуба "Бавария Мюнхен" трансфер атакующего полузащитника сборной Испании Тьяго Алькантары.По информации зарубежной прессы, "сине-гранатовые" готовы попробовать вернуть в команду своего воспитанника, который 2013 году как раз из "Барселоны" перешел за 25 миллионов евро в "Баварию", в которой выступает уже четвертый сезон.В нынешнем сезоне на текущий момент Тьяго Алькантара сыграл в составе мюнхенской "Баварии" в 20 матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счет пока только три гола.Поделиться: