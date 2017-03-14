"Монако" - "Манчестер Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

15 марта 2017 21:54

Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский клуб "Монако" сыграет на своем поле против английской команды "Манчестер Сити", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. В первом матче "горожане" на своем поле выиграли со счетом 5:3, и сегодня будут фаворитами на общий успех. Но в конкретной встрече могут победить "монегаски", так как на своем поле они выглядят в нынешнем сезоне очень уверенно.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча Лиги чемпионов "Монако" - "Манчестер Сити" можно будет на общедоступном канале "Матч ТВ", начало игры состоится в 22:45 по московскому времени.Поделиться: