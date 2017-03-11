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"Ювентус" - "Порту", прогноз, прямая онлайн трансляция

14 марта 2017 20:57
Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским клубом "Ювентус" и португальской командой "Порту", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 22:45 (время московское).
"Ювентус" - "Порту", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. Первая игра в Португалии завершилась уверенной победой "старой синьоры", и сегодня на своем поле "Ювентус" будет явным фаворитом, и скорее всего также как и в первом матче выиграет и пройдет в следующий раунд турнира в четвертьфинал.

Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Ювентус" - "Порту" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 22:45 по московскому времени.
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